«Дюртюлимелиоводстрой» лишили статуса регоператора по обращению с ТКО

ООО «Дюртюлимелиоводстрой», которое с 2019 года является региональным оператором по обращению с ТКО, с 17 июля будет лишено этого статуса, сообщила пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

«Дюртюлимелиоводстрой» обслуживает территориальную зону №2, в которую входят Агидель, Нефтекамск, а также Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Янаульский районы.

В ближайшее время, отметили в министерстве, статус регоператора будет присвоен другой компании сроком на один год.

Как сообщал «Ъ-Уфа», минэкологии Башкирии вынесло на общественное обсуждение проект изменений в порядок заключения соглашений с региональными операторами по обращению с ТКО. Документ предусматривает право минэкологии присвоить статус регоператора компании без проведения конкурентных процедур и заключить с ним соглашение на вывоз ТКО на один год, в случае если прежний регоператор признан банкротом или отказывается вывозить отходы.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно требовал от руководства минэкологии расторгнуть договор с «Дюртюлимелиоводстроем», который не выполняет свои обязательства. В феврале текущего года на заседании Курултая глава министерства Нияз Фазылов сообщил, что работа по подготовке к расторжению соглашения с «Дюртюлимелиоводстрой» ведется. Около двух недель назад регоператор жаловался на запрет вывоза мусора на ряд полигонов в республике.

Олег Вахитов

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