Отказ вне конкурса

Министерство природопользования и экологии Башкирии намерено упростить процедуру выбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ведомство подготовило проект постановления, которое вносит изменения в процедуру взаимодействия с компаниями, если они не могут выполнять свои обязательства. Участники рынка не исключают, что документ подготовлен в связи с угрозой «мусорного коллапса» в северных районах Башкирии после того, как оператор «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в группу компаний «Мехуборка») прекратил вывоз мусора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минэкологии Башкирии планирует изменить порядок заключения соглашений с региональными операторами по обращению с ТКО. Согласно проекту постановления, опубликованному для публичного обсуждения, документ предложено дополнить одним пунктом. Он предусматривает право минэкологии присвоить статус регоператора компании без проведения конкурентных процедур и заключить с ним соглашение на вывоз ТКО на один год, в случае если прежний регоператор признан банкротом или отказывается вывозить отходы.

Как объяснили „Ъ“ в минэкологии Башкирии, изменения вносятся в рамках приведения региональных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством. Ранее аналогичные поправки в закон об отходах производства и потребления разрешили заключать соглашения на вывоз мусора не только с регоператорами, но и с компаниями, работающими в этой сфере.

Утвердить изменения в министерстве планируют в июле.

С 2019 года в Башкирии работают четыре регоператора по обращению с ТКО. МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы (принадлежит муниципалитету), ишимбайское ООО «Эко-сити», туймазинское ООО «Экология Т» и ООО «Дюртюлимелиоводстрой». Соглашения с ними действуют до 2028 года.

«Институт регоператоров существует с 2019 года, регулятором выступает минприроды. Могу предположить, что минприроды шлифует свои нормативно-правовые акты»,— полагает учредитель «Эко-сити» Айрат Максадов. По его мнению, отказ регоператора от исполнения соглашения — вполне вероятная жизненная ситуация, и в случае ее наступления должен быть разработан алгоритм действий. Господин Максадов отмечает, что в случае несвоевременного вывоза мусора «гнев населения» выливается на минэкологии. Поэтому оно заинтересовано в урегулировании вопроса.

Председатель регионального Союза экологов Башкирии Александр Веселов отмечает, что законодательство было изменено после «мусорных коллапсов», которые начали происходить в российских городах (в частности, в Челябинске) на фоне отказов регоператоров выполнять свои обязательства. Временная передача полномочий по вывозу мусора специализирующейся на этом компании необходима в случае наступления подобных нештатных ситуаций.

Господин Веселов не исключает, что инициатива минэкологии может быть связана с конфликтом между министерством и «Дюртюлимелиоводстроем», который недавно прекратил вывоз мусора из двух городов и двух районов на севере республики. Поводом для этого стало расторжение договоров аренды местных мусорных полигонов.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно требовал от руководства минэкологии расторгнуть договор с «Дюртюлимелиоводстроем». Региональные и муниципальные власти заявляли, что компания срывает график вывоза коммунальных отходов.

Представитель «Дюртюлимелиоводстроя» вчера был недоступен для комментариев.

Наталья Балыкова