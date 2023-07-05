«Синара» получит в концессию «Гору Белую»

Правительство Свердловской области в рамках концессионного соглашения передаст группе «Синара» горнолыжный комплекс «Гора Белая», сообщил губернатор Евгений Куйвашев на встрече с руководителями СМИ накануне проведения международной промышленной выставки «Иннопром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горнолыжный комплекс "Гора Белая"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Горнолыжный комплекс "Гора Белая"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, у горнолыжного курорта появится восемь новых трасс, а номерной гостиничный фонд увеличат в 20 раз. «Там будет выполнена многоплановая работа, которая позволит реализовать проект гостиничного бизнеса, производство подъемников, спортивный инвентарь и так далее. Объем инвестиций достаточно серьезный»,— отметил губернатор Куйвашев.

Проект правительства Свердловской области по созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» был запущен в 2017 году. Он включает в себя ГЛК «Гора Белая», буферную зону Висимского заповедника, природный парк «Река Чусовая» и 16 населенных пунктов.

В январе 2022 года губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень из 14 объектов, которые могут построить или восстановить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В частности, туда вошла «Гора Белая».

Николай Яблонский

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