В Крыму задержали подрывника газопровода

В Ялте задержали местного жителя, подорвавшего газопровод в курортном поселке Кореиз, сообщил «Ъ» источник в силовых структурах. Подрывником оказался 42-летний уроженец украинского города Павлоград Сергей Ержов.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом). Отмечается, что мужчина, получивший несколько лет назад российское гражданство и проживавший в последнее время в Ялте, уже признался в совершении преступления и дал все необходимые показания. Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, подрыв газопровода, спровоцировавший пожар, в курортном поселке Кореиз под Ялтой произошел ночью 23 июня. По данным властей РК, в результате происшествия без газа на полдня осталось более 500 абонентов.

Александр Дремлюгин, Симферополь