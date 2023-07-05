«Система» не стала строить отель в Екатеринбурге

АФК «Система» отказалась от строительства гостиницы на 300 номеров в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с руководителями СМИ накануне проведения международной промышленной выставки «Иннопром».

«Гостиница должна была появиться к этому году. К сожалению, ее нет. Разбираемся в причинах, почему отказался инвестор»,— рассказал глава региона. По его словам, отель должен был разместиться между Дворцом водных видов спорта и выставочным центром «Екатеринбург-Экспо», где проходит «Иннопром». Господин Куйвашев добавил, что на эту площадку уже претендует два инвестора.

Ранее сообщалось, что дочерняя организация АФК «Система» Cosmos Hotel Group завершила сделку по приобретению у норвежской Wenaas Hotel Russia AS компаний-владельцев десяти отелей, расположенных в четырех городах России. Среди них Park Inn в Екатеринбурге.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2023» пройдет МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Главная тема — «Устойчивое производство: стратегии обновления». В 2022 году выставку посетили более 36 тыс. человек.

Николай Яблонский

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте