Москва защитилась «Панцирем»

Как стало известно «Ъ», по факту совершенного накануне налета беспилотников на Новую Москву и ближнее Подмосковье планируется возбудить уголовное дело об акте терроризма. Четыре из пяти БПЛА, несших порядка одного килограмма пластиковой взрывчатки каждый, были поражены экипажем самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования «Панцирь-С1». Еще один ударный дрон сбит с курса средствами радиоэлектронной борьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ», по результатам доследственной проверки, которую проводят сотрудники ГСУ СКР по Москве и области, а также регионального УФСБ, предполагается вынести решение о возбуждении уголовных дел по ст. 205 (теракт) УК в связи с совершенным накануне налетом беспилотных летательных аппаратов.

БПЛА, по предварительным данным, были отправлены с территории Украины еще ночью, а к утру должны были достичь объектов в столичном регионе.

Среди них, очевидно, были аэропорт Внуково (он на несколько часов приостанавливал работу) и 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения ВДВ, расположенная в поселке Кубинка (городской округ Одинцово).

В Минобороны сообщили, что все воздушные цели были перехвачены. Силы РЭБ один из беспилотников сбили с курса, и он рухнул, остальные были уничтожены в воздухе. По данным «Ъ», для этого использовался самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования «Панцирь-С1».

Два БПЛА были поражены вначале шестого утра в районе поселка Филимонки, а еще два — у поселения Первомайское (входят в состав Новомосковского и Троицкого административных округов Москвы соответственно). После одного из взрывов в небе проснувшиеся жители деревни Кривошеино (входит в Первомайское поселение) обнаружили, что горит крыша двухэтажной кирпичной гаражной постройки. Пожар, площадь которого составила 30 кв. м, оперативно потушили. Вызван ли он был падением обломков БПЛА или, например, замыканием в электропроводке — должна установить экспертиза.

Еще один ударный БПЛА, несмотря на воздействие средств РЭБ, рухнул не на землю, а на военный объект — крышу одного из административных зданий 45-й бригады ВДВ. Несмотря на взрыв, эквивалентный по мощности 1 кг в тротиловом эквиваленте, обошлось без жертв, пострадавших и серьезных разрушений, повредило лишь несколько листов металлической кровли, которые оперативно заменили.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала атаку беспилотников в Новой Москве и области актом международного терроризма.

По ее словам, США, Британия и Франция «финансируют террористический режим» Киева. Однако дело по соответствующей ст. 361 УК пока возбуждались следственными органами ФСБ исключительно в связи с терактами, совершенными в отношении гражданских и военных властей в Запорожской области России.

Николай Сергеев