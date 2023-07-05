Обвиняемый в мошенничестве экс-депутат хочет стать банкротом

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин направил в арбитражный суд заявление о признании банкротом. Как сообщает «РБК-Пермь», задолженность господина Плюснина по исполнительному производству составляет более 56 млн руб., а его супруги — свыше 57 млн руб. Имущество должников арестовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году Виктору Плюснину было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СУ СКР по Пермскому краю, господин Плюснин фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке, хотя формально исполнением контракта занималась фирма его сына. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.