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Коммерсантъ FM
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Великобритания сняла санкции с российской ТД «Синс Авиа», поставлявшей авиазапчасти Мьянме

Великобритания обновила перечень санкций в отношении Мьянмы. Из документа была исключена российская компания ТД «Синс Авиа», следует из списка находящихся под ограничениями физических и юридических лиц, опубликованного на сайте британского правительства.

Санкции на зарегистрированную в Краснодаре компанию ТД «Синс Авиа» были наложены в июне 2022 года. В качестве причины включения фирмы в список ограничений британское правительство указало, что «Синс Авиа» поставляла запчасти и осуществляла техническое обслуживание самолетов для вооруженных сил Мьянмы после переворота в феврале 2021 года.

1 февраля 2021 года мьянманские генералы объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили свои действия масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждали, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С тех пор Мьянма находится под санкциями Евросоюза.

Милена Костерева

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