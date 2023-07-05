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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Индия увеличивает кредитование стран Африки на фоне гонки с Китаем

Индия увеличивает кредитование стран Африки на фоне гонки с Китаем за влияние на континенте. За последние десять лет страны получили от Индии кредитов на $32 млрд — 38% от всех выданных ею другим странам кредитов. Об этом сообщило Bloomberg.

Как сообщила агентству управляющий директор Экспортно-импортного банка Индии Харша Бангари, за последнее время Индия открыла 195 кредитных проектных линий в сфере здравоохранения, инфраструктуры и сельского хозяйства на сумму около $12 млрд в Африке. Она отметила, что это больше, чем было открыто в Южной Азии за прошлые десять лет. Госпожа Бангари назвала свой банк «инструментом экономической дипломатии» Индии.

Bloomberg пишет, что индийское правительство в рамках расширения присутствия в Африке укрепляет дипломатические и экономические связи со странами Африки. Нью-Дели видит возможности для развития в африканских странах, пока они пытаются справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса и военной операции России на Украине.

Как отмечает Bloomberg, объем кредитования стран Африки со стороны Китая с 2016 года начал сокращаться. Однако до 2020-го Китай предоставил африканским странам кредиты на сумму около $134,6 млрд, что почти в 11 раз больше предложения Индии. Кроме этого, Китай начал осваивать добычу местных ископаемых в Африке. Как пишет Bloomberg, Китай закупает литий и бокситы на континенте.

Олеся Павленко

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