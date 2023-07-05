Чем известен новый гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов

5 июля журналист и телеведущий Андрей Кондрашов возглавил информационное агентство ТАСС. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кондрашов в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Кондрашов в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кондрашов Андрей Олегович родился 30 июня 1973 года в Алма-Ате (Казахстан). Окончил факультет журналистики Московского независимого эколого-политологического университета, получил степень магистра в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «политология».

С 1991 года работал в программе «Вести», являлся собственным корреспондентом по Центральной Азии, затем — специальным корреспондентом, работал в кремлевском пуле. Освещал события в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Афганистане, на Балканах, Таджикистане. С 2003 года являлся политическим обозревателем «Вестей», а в 2005 году стал ведущим программы. В 2007 году являлся ведущим программы «Вести недели», в 2008 году в паре с Марией Ситтель стал ведущим вечерних выпусков программы «Вести». Одновременно являлся автором аналитической программы «Знаки» на радиостанции «Вести-FM».

В 2016 году возглавил дирекцию информационных программ «Вести», в 2018 году стал первым заместителем гендиректора ВГТРК. В 2018 году был пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. В том же году был ведущим программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». В 2023 году был включен в западные санкционные списки за поддержку спецоперации на Украине.

Является автором документальных фильмов «Афган», «Березовский», «Крым. Путь на Родину», «Валаам», «Путин». Член Академии российского телевидения, президиума Международной академии народной дипломатии.

Награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ». Женат, есть дочь.