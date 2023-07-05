Переполненные пляжи Новороссийска и Анапы сняли на видео

Переполненный туристами пляж в Широкой Балке (Новороссийск) попал на видео. Ролик публикует канал «Жизнь на море».

На размещенных в сети кадрах — сотни отдыхающих, некоторые люди загорают стоя, на пляже нет свободного места.

«Думал, что в Широкой Балке толпы не бывает, посмотрите, что творится. Половина шестого. Битком пляж»,— комментирует автор ролика.

Аналогичная ситуация наблюдается на популярном новороссийском пляже Алексино и в местах отдыха соседних курортных городов.

Судя по видео, которое публикует Telegram-канал Shot, Анапа переполнена туристами.

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Наталья Решетняк

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