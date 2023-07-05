ФТС: физлица ввезли в два раза больше поддержанных авто из Кореи и Японии

За первую половину 2023 года через Дальний Восток были ввезены рекордные 130 тыс. машин из Южной Кореи и Японии, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Физлица продолжают активно везти подержанные автомобили через Дальний Восток — в основном японские и корейские. Владивостокская таможня за январь—июнь 2023 года оформила более 130 000 авто для личного пользования. Это в 2 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года»,— говорится в сообщении ФТС в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в июне 2023 года было оформлено свыше 38 тыс. машин, что на несколько сотен больше, чем в ноябре прошлого года. Около 80% традиционно занимают японские марки: Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru. На втором месте корейский автопром: Hyundai, Genesis, SsangYong, Kia и «единицы из Китая».

Как отметила таможенная служба, в прошлом году было замечено значительное увеличение импорта иностранных автомобилей, вызванное несколькими факторами. К ним относятся введение санкций в отношении России, уход крупных международных автомобильных компаний с российского рынка, выгодный обменный курс валюты и недостаток новых автомобилей. Эти факторы продолжают оказывать влияние на текущую динамику импорта автомобилей.

Как писал «Ъ», эксперты прогнозируют, что дальнейший рост рынка автокредитования будет поддерживаться замещением западных марок автомобилей китайскими и отечественными производителями, а также увеличением средней стоимости автомобилей. Согласно данным агентства «Автостат», количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в марте выросло в 3,6 раза по сравнению с мартом 2022 года, а объем вырос в 3,4 раза. Кредиты на подержанные автомобили также увеличились в 3,5 и 4,5 раза соответственно. В банке «Росбанк Авто» не выделяют отдельный сегмент для подержанных автомобилей в автокредитовании, однако банк предоставляет кредиты на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, которые продаются в дилерских центрах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Деньги разъехались с импортом».

Георгий Рамонов