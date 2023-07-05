Олег Валинский станет ректором петербургского университета путей сообщения

Заместитель генерального директора РЖД Олег Валинский официально освобожден от своей должности, сообщила пресс-служба компании в среду, 5 июля. Он переходит на работу в Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения.

«Решением совета директоров РЖД Олег Валинский освобожден от должности заместителя генерального директора РЖД — начальника Дирекции тяги. Он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения»,— говорится в сообщении.

О том, что господин Валинский может возглавить ПГУПС, стало известно в конце июня. Топ-менеджер сообщал «Ъ-СПб», что прошел соответствующую аттестацию. У нынешнего ректора вуза, Александра Панычева, действие контракта истекает в скором времени.

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