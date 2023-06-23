Новым ректором ПГУПС может стать топ-менеджер РЖД и один из основателей группы «Кино»

Заместитель гендиректора — начальник дирекции тяги РЖД и бывший барабанщик группы «Кино» (тогда она называлась «Гарин и Гиперболоиды») Олег Валинский может стать ректором Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС). Топ-менеджер подтвердил «Ъ-СПб», что прошел соответствующую аттестацию, однако подчеркнул, что занятие им поста руководителя вуза — это на данный момент еще не случившийся факт. «Давайте пока не говорить о том, чего не произошло»,— отметил господин Валинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония отправления в первый рейс скоростного пригородного электропоезда "Ласточка", который будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Выборг – Санкт-Петербург, на Финляндском вокзале. Исполняющие обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко (слева) и начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Олег Валинский (справа) во время церемонии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Церемония отправления в первый рейс скоростного пригородного электропоезда "Ласточка", который будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Выборг – Санкт-Петербург, на Финляндском вокзале. Исполняющие обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко (слева) и начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Олег Валинский (справа) во время церемонии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пресс-службе ПГУПС на звонки «Ъ-СПб» не ответили. Как пишет издание «Фонтанка», заведующий одной из кафедр университета сообщил журналистам, что приказа о назначении Олега Валинского пока нет, однако в том, что он будет подписан, собеседник не сомневается. При этом отмечается, что у нынешнего ректора, Александра Панычева, действие контракта истекает в скором времени.

Олег Валинский начал трудовой стаж на железнодорожном транспорте в 1980 году учеником приемщика поездов. В дальнейшем работал дежурным, начальником грузового района, заместителем начальника станции Ленинград — Сортировочный — Московский Октябрьской железной дороги по грузовой и оперативной работе. В ноябре 2017 года был назначен заместителем генерального директора — начальником дирекции тяги ОАО «РЖД».

В 1981 году Олег Валинский, Алексей Рыбин и Виктор Цой создали группу «Гарин и Гиперболоиды». Весной 1982 года она была переименована в «Кино». Также некоторое время Олег Валинский в качестве барабанщика помогал панк-группе «Автоматические удовлетворители».

Андрей Кучеров

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