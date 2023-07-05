Имущество банкротящегося оборонного 172 центрального авторемонтного завода в Воронеже оценили в 365 млн рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося воронежского АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод» (ЦАРЗ, входит в головную компанию Минобороны по ремонту автобронетехники АО «Спецремонт») Андрей Берсенев опубликовал результаты оценки имущества должника. Они размещены на Федресурсе.

Совокупная рыночная стоимость движимого и недвижимого имущества ЦАРЗ по состоянию на 10 июня 2023 года составляет 365,4 млн руб. без НДС

Наиболее ценный актив — земля. Стоимость участка на улице Димитрова, 83 площадью почти 9,6 га (и имеющего ограничения) оценена в 99 млн руб. В 38 млн руб. оценили главный производственный корпус, в 14 млн руб. — склад запчастей, в 12 млн руб. — здание заводоуправления. Совокупная стоимость всего недвижимого имущества — 286,5 млн руб. Среди объектов движимого имущества наибольшую ценность представляет оборудование (в том числе станки), кабельные сети и полуприцеп.

Арбитражный суд Воронежской области признал ЦАРЗ банкротом в начале 2022 года. Крупнейшим кредитором является головное АО «Спецремонт» Также значительные требования предъявлены другими оборонными структурами: АО «Гарнизон», АО «75 арсенал», 81 центральной инженерной базой. На гражданских кредиторов ранее приходилось лишь около 60 млн руб. из 320 млн руб. требований.

Почему произошел конфликт военных и гражданских кредиторов ЦАРЗ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин