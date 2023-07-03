В Петербурге закупят «умные» счетчики за 200 млн рублей

АО «Петербургская сбытовая компания» намерена закупить интеллектуальные приборы учета электроэнергии на сумму почти 200 млн рублей. Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок.

Согласно документации, компания планируют приобрести более 14 тыс. приборов учета, стоимость которых оценивается почти в 173 млн руб. Остальные средства пойдут на необходимую для их работы технику: 400 роутеров и 400 коммуникационных шлюзов.

Потенциальному подрядчику необходимо будет осуществить поставку товаров до декабря 2024 года. Заявки на конкурс принимаются до 17 июля.

«Ъ-СПб» писал, что в середине июня на заводе «Авангард» в Петербурге запустили новое производство телеком-оборудования. В проект инвестировано более 600 млн рублей.

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