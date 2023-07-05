Экс-кандидат на пост главы Хакасии от «Справедливой России» стал кандидатом в ВС от «Коммунистов России»

Андрей Филягин, ранее являвшийся одним из лидеров регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СРЗП) в Хакасии, на этот раз стал кандидатом в депутаты верховного совета (ВС) республики от «Коммунистов России». Соответствующая запись занесена в ГАС «Выборы».

Ранее Андрей Филягин выдвинул свою кандидатуру сам в одномандатном округе №5. Но затем, как сообщили в республиканской избирательной комиссии, отозвал заявление на самовыдвижение и был выдвинут партией «Коммунисты России».

На предыдущих выборах в ВС в 2018 году господин Филягин был избран по партсписку справороссов. На сайте ВС он указан как руководитель фракции СРЗП в региональном парламенте. Является руководителем секретариата сессий ВС.

Кроме того, в 2018 году Андрей Филягин участвовал в выборах главы Хакасии от «Справедливой России». Тогда в первом туре он набрал 11,23% голосов (третье место), а во втором снял свою кандидатуру.

В округе №5 «Единая Россия» также выставила в качестве кандидата действующего депутата ВС – Алексея Тихоновича. КПРФ – депутата горсовета Абакана – Анастасию Мох.

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Валерий Лавский