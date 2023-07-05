С начала года из Прикамья выдворили 89 нелегальных мигрантов

За шесть месяцев 2023 года из Пермского края депортировали 89 иностранных граждан, которые проживали и работали в регионе без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Незаконно на территории края находились выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Китая и Турции. Суды признали их виновными в нарушении правил въезда в РФ. В соответствии с санкцией данной статьи нарушители были оштрафованы и выдворены за пределы РФ.

Сотрудники отдела специального назначения ГУ ФССП по Пермскому краю сопроводили нелегальных мигрантов до аэропортов Екатеринбурга и Москвы, передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В их паспортах будет стоять штамп о выдворении из страны, в ближайшие пять лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.