Алтайский губернатор назвал кандидата на должность омбудсмена

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам человека в регионе Антона Васильева. Соответствующее предложение направлено в краевое законодательное собрание.

Согласно информации парламента, Антон Васильев избран депутатом заксобрания от партии «Единая Россия» в сентябре 2021 года. Он возглавляет комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям.

«Антон Васильев является доктором юридических наук, работает директором юридического института и заведующим кафедрой теории и истории государства и права в Алтайском государственном университете»,– сообщило правительство региона.

Омбудсмен будет избран краевым парламентом. Голосование состоится на сессии 31 августа.

В настоящее время омбудсменом является Борис Ларин. Он работает на этом посту с 2013 года. Второй срок его полномочий истекает в 2023 году.

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Лолита Белова