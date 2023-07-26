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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 61 год первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко

Сергей Кириенко

Сергей Кириенко

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Кириенко

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его поздравляет народная артистка России, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава:

— Мой дорогой Сергей Владиленович, с днем рождения! Для меня счастье, что мы земляки! Пусть небо нашей Абхазии наполняет Вашу жизнь здоровьем, счастьем и благополучием! С большим уважением, Ваша Хибла Герзмава! Обнимаю!

Поздравления передает военкор, руководитель службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта» Ирина Куксенкова:

— Уважаемый Сергей Владиленович! Поздравляю Вас с днем рождения! Учусь у Вас с вниманием относиться к деталям, проявлять к людям действительно интерес и глубоко погружаться в волнующие их вопросы. Это вызывает уважение и желание также выкладываться на все сто процентов. Вы видите страну не из московского кабинета, а работаете, что называется, «на земле», а иногда и с прямым риском. Это ценно. Желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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