Сегодня исполняется 61 год первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко
Сергей Кириенко
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Его поздравляет народная артистка России, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава:
— Мой дорогой Сергей Владиленович, с днем рождения! Для меня счастье, что мы земляки! Пусть небо нашей Абхазии наполняет Вашу жизнь здоровьем, счастьем и благополучием! С большим уважением, Ваша Хибла Герзмава! Обнимаю!
Поздравления передает военкор, руководитель службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта» Ирина Куксенкова:
— Уважаемый Сергей Владиленович! Поздравляю Вас с днем рождения! Учусь у Вас с вниманием относиться к деталям, проявлять к людям действительно интерес и глубоко погружаться в волнующие их вопросы. Это вызывает уважение и желание также выкладываться на все сто процентов. Вы видите страну не из московского кабинета, а работаете, что называется, «на земле», а иногда и с прямым риском. Это ценно. Желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии!