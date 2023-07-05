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Коммерсантъ FM
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РБК: Сочи и Петербургу не хватает марин для вернувшихся из-за рубежа яхт

В популярных яхт-клубах Сочи, Санкт-Петербурга и Подмосковья почти закончились места для стоянки яхт до конца лета, выяснил РБК. Эксперты в качестве одной из возможных причин такой ситуации называют наплыв вернувшихся из-за рубежа яхт.

Как выяснил РБК, у сети яхт-клубов Burevestnik Group две крупнейшие марины в Сочи и Подмосковье до конца лета почти полностью укомплектованы. В Sochi Grand Marina на июль—август заполнены более 90% марин. У яхт-клуба «Царская пристань» в Севастополе — полная загрузка. Дефицит марин этим летом наблюдается и в Санкт-Петербурге. У яхт-клуба «Светлана» в центре Петербурга на 50 мест этим летом уже полная загрузка.

Основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин считает, что первая причина такой ситуации — слабое развитие индустрии. Как сообщила вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин и глава совета директоров группы «Альянс Марин Девелопмент» Ольга Шебзухова, только на Азово-Черноморском побережье дефицит марин составляет 10 тыс. мест.

Вторая причина — приток российских яхт из Европы на фоне санкций. Наиболее развитая структура для яхтинга находится в Средиземноморье. Франция, Италия и Испания имеют лучшие в мире марины. Однако из-за санкций они оказались закрыты для россиян.

Анастасия Ларина

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