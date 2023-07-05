Россия и Сирия проведут совместные военные учения

Российско-сирийские военные учения стартуют 5 июля на территории Сирии. Они будут идти шестеро суток. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся 6 суток. В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения»,— сообщил контр-адмирал.

По словам Олега Гуринова, за сутки в Идлибской зоне деэскалации российские силы зафиксировали три обстрела правительственных войск со стороны «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (признаны террористическими и запрещены в России). В Провинции Алеппо зафиксировали два обстрела, в Провинции Латакия — один.

Анастасия Ларина