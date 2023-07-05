21,6 триллиона рублей составили доходы консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов по итогам января—июня этого года, сообщила вчера со ссылкой на оперативные данные Казначейства замглавы ФНС Юлия Шепелева. Годом ранее за первую половину 2022 года доходы были на 4,7 трлн выше — 26,3 трлн руб., по итогам первого полугодия 2021-го, как и сейчас, составляли 21,6 трлн руб. ФНС отмечает рост по основным доходообразующим налогам — за исключением нефтегазовых. В частности, страховых взносов собрано на 400 млрд руб. больше, чем годом ранее, НДФЛ — на 105 млрд. По налогам же с нефти и газа падение сборов в течение первой половины года составляло примерно 50% к сопоставимому периоду.