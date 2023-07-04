Решетников: Россия субсидирует более 40% бюджета Абхазии

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил с рабочим визитом частично признанную Абхазию. Там его принял президент республики Аслан Бжания. По завершении визита господин Решетников сообщил, что сейчас 58% бюджета обеспечивается Абхазией самостоятельно, а 42% — субсидиями из бюджета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Экономика Абхазии растет, и на сегодняшний день 58% бюджета обеспечивается республикой самостоятельно, оставшиеся 42% — субсидиями из бюджета России»,— сообщил российский министр журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Главной целью визита он назвал посещение «основных объектов, которые Абхазия восстанавливает при поддержке России».

«На встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия»,— говорится в сообщении на сайте президента страны по итогам встречи.

Объем российской инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017–2019 годы составил около 6 млрд руб., инвестпрограмма на 2020–2022 годы была утверждена в сумме 4,5 млрд руб., сообщал ТАСС.

В 2022 году Абхазию посетили около 1,15 млн россиян. Рекорд был поставлен в 2021-м, когда там побывали 1,5 млн российских туристов.

О планах по восстановлению аэропорта республики с участием РФ читайте в публикации «Ъ FM» «Аэропорт Сухума открыт для вложений».

Мария Федотова