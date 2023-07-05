Больные на вынос

Руководство новосибирской частной клиники «1+1» намерено обратиться в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Приставы заставили персонал и пациентов покинуть стационар, лежачих больных силовики вынесли на носилках на улицу. В региональном управлении ФССП сообщили, что выполняли решение суда об освобождении помещения должником. Выселения клиники через суд добивался собственник здания, требуя выплаты неустойки в 23 млн руб. по договору аренды. Руководство медучреждения предъявило встречный иск на 70 млн руб., которые были вложены в ремонт помещений клиники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Клиника «1+1» (ООО «Клиника НМТ») расположена неподалеку от центра Новосибирска в четырехэтажном здании бывшей заводской столовой. В штате медучреждения, которое специализируется на «медицине для всей семьи», более 200 сотрудников. Работу клиники, по словам сотрудников, приставы блокировали еще 29 июня. Не предъявив никаких документов, уверяют в медучреждении, силовики якобы опечатали третий и четвертый этажи клиники, где обычно идет прием амбулаторных больных.

В понедельник здание, перекрыв входы, заняли приставы и вооруженные спецназовцы, лица которых скрывали балаклавы. Силовики, которые, по словам медработников, заклеили объективы установленных в клинике видеокамер, вели себя довольно грубо. Охраннику, который на требование передать ключи попросил предъявить документы, якобы повредили руку. Приставы потребовали от пациентов покинуть больницу. Местные СМИ распространили видеоролик: две сотрудницы правоохранительных органов заходят в палату и интересуются здоровьем пациентки. Услышав ответ «плохо», ей заявляют, что клиника закрывается, и предлагают покинуть медучреждение самостоятельно или на карете скорой помощи. На других кадрах, снятых на смартфон, вооруженные силовики кладут пациента на каталку и спускают вниз по лестнице.

«Лицам, находящимся в клинике, предложены услуги скорой медицинской помощи — организован вызов экстренной службы для дальнейшего распределения по медицинским учреждениям в зависимости от диагноза,— пояснили в главном управлении ФССП по Новосибирской области.— От предложенной помощи граждане отказались».

Как рассказали в клинике, ряд запланированных операций, в том числе для иногородних пациентов, из-за вмешательства силовиков были отменены, некоторых пациентов приняли другие больницы. «Для персонала клиники, который столкнулся с грубыми действиями вооруженных людей, включавшими физическое насилие и нецензурную брань, организуется работа с психотерапевтом для помощи в преодолении сильной стрессовой ситуации»,— сообщили в лечебнице. Как заявила “Ъ” помощник руководителя клиники «1+1» Светлана Дроздова, действия судебных приставов, блокировавших работу учреждения, будут обжалованы в прокуратуре.

В управлении ФССП объяснили, что медицинская организация не освободила занимаемое помещение, несмотря на соответствующее решение арбитражного суда: «Сотрудники службы судебных приставов приступили к принудительному исполнению решения». Вечером 3 июля исполнительные действия были окончены, здание опечатано.

По данным сайта Арбитражного суда Новосибирской области, рассматривается несколько дел между собственником помещения, индивидуальным предпринимателем Станиславом Беляевым, и ООО «Клиника НМТ». Бизнесмен, проживающий, по данным администрации клиники, в США, требует выплаты 18,7 млн руб. задолженности и 4,6 млн руб. неустойки по договору аренды, заключенному в 2018 году. Летом прошлого года арбитраж по заявлению бизнесмена расторг договор аренды и обязал клинику освободить занимаемые площади.

В свою очередь, ООО «Клиника НМТ» подало встречный иск к господину Беляеву о взыскании 70,2 млн руб. расходов на капитальный ремонт помещений. 27 июня 2023 года арбитражный суд по иску клиники наложил обеспечительный арест на здание.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области до конца дня на запрос “Ъ” о ситуации не ответили.

Альберт Константинов, Новосибирск