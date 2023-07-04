РСА: число жалоб автовладельцев из-за скидок за безаварийную езду в ОСАГО за 6 лет упало в 10 раз

Число обращений автовладельцев из-за возможных ошибок, связанных с коэффициентом бонус-малус (КБМ), в России упало в десять раз за шесть лет. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Шесть лет назад, когда была запущена система «КБМ Плюс», РСА получал почти 2 млн обращений.

КБМ — скидка за безаварийную езду или надбавка за аварийную езду — один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО.

«На сегодняшний день количество обращений по исправлению КБМ упало в 10 раз. Мы не более 200 тыс. обращений в год рассматриваем»,— сообщил господин Уфимцев на конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной юбилею ОСАГО (цитата по «РИА Новости»).

По словам президента РСА, количество реально исправленных и найденных ошибок в год — не более 10%. «То есть 90% ответов потребителей уходят: потребителю раскладывается вся история, объясняется, почему тот или иной КБМ, с чем это связано, с убытком ли, который произошел, или изменением системы КБМ»,— сообщил Евгений Уфимцев.

Шесть лет назад около 80% запросов были справедливы, тогда ошибки были связаны с несовершенством системы, когда человек, переходя из одной компании в другую или меняя свои документы, вдруг терял КБМ, пояснил господин Уфимцев.

С декабря 2015 года осуществляется упрощенный алгоритм обращений граждан при их несогласии с примененным значением КБМ. При получении соответствующего заявления страхователя страховая организация обязана проверить значение коэффициента КБМ в автоматизированной информационной системе ОСАГО, и если полученное значение КБМ не совпадет с примененным страховщиком, тот применяет новое значение КБМ.

Мария Федотова