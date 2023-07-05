Мэрия распродает Ходынку

Мэрия Москвы, получив почти два года назад от «Ростеха» около 65 га на Ходынке, частью которых ранее пользовались МиГ и КБ Сухого, теперь решила запустить там проект комплексного развития территории, продав площадку потенциальному застройщику. Назначенная властями стартовая цена актива — чуть менее 1 млрд руб., но инвестору в строительство более 2 млн кв. м недвижимости придется вложить около 300 млрд руб. Ранее интерес к застройке площадки проявляли практически все крупные девелоперы, но сейчас многие из них не комментируют свое возможное участие в торгах. В кризис реализовать такой крупный проект одной компании будет сложно, поэтому не исключено создание консорциума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мэрия Москвы 4 июля объявила запланированные на 22 августа этого года торги по поиску инвестора для проекта комплексного развития территории (КРТ) площадью 63,5 га на Ленинградском проспекте у станции метро «Динамо». Некоторые из этих участков ранее использовали МиГ и КБ Сухого, входящие в Объединенную авиастроительную компанию (ОАК). Стартовая стоимость — 987,9 млн руб. В обязанность победившей компании входит инвестирование не менее 300 млрд руб. в строительство 2,3 млн кв. м различной недвижимости, из которых 1,4 млн кв. м — жилье.

Власти города получили этот участок в 2021 году. Тогда стало известно, что «Ростех», куда входит ОАК, договорился о передаче земли на Ленинградском проспекте мэрии, в том числе для строительства жилья по программе реновации. До этого ОАК пыталась сама реализовать на рынке около 58 га по стартовой цене 35,5 млрд руб.

Первым претендентом стали структуры O1 Properties (см. “Ъ” от 23 ноября 2021 года). Получив больше предложений по покупке, ОАК подняла цену до 40 млрд руб. Но в декабре 2021 года, по данным «Интерфакса», торги были отменены.

Два года назад практически все крупные застройщики претендовали на застройку земель МиГ и КБ Сухого. В январе 2023 года ПИК, ЛСР, Capital Group, MR Group и Asterus создали для этого партнерство — ООО «Амиго Холдинг», где получили по 20%. Но позже все эти компании вышли из состава учредителей юрлица.

Кроме этих девелоперов заявки на согласование сделки с участками на Ленинградском проспекте в ФАС подавали Sminex, «Инград», «Страна девелопмент», Level Group. Во вторник в «Стране девелопмент» сообщили “Ъ” о своих планах участвовать в аукционе. В Level Group говорят, что примут решение после изучения критериев отбора инвестора. В других компаниях отказались от комментариев.

По словам источника “Ъ” на рынке, сейчас из-за кризиса компании, интересовавшиеся освоением площадки, опасаются большого объема строительства, требуемого мэрией. По его прогнозам, большого числа участников аукциона не будет, но и выигравшая компания наверняка создаст консорциум с участием других девелоперов. «Сейчас компании оценивают этот вариант»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Условия реализации проектов КРТ в Москве не исключают впоследствии и смену первоначального инвестора, выбранного на аукционе. Так, например, произошло с 35 га в промзоне «Коровино» на севере Москвы, инвестором которого исходно была выбрана «Интеко». Но после покупки бизнеса этой компании ее новый владелец — Sminex — передал проект трейдеру «Металлсервис» (см. “Ъ” от 7 июня).

Однако консультанты считают, что бывшие земли МиГ и КБ Сухого все равно представляют интерес. «Это знаковая локация в городе,— говорит директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин.— Более того, в старых границах Москвы практически нет площадок, где одновременно можно построить более 2 млн кв. м».

Эксперт оценивает затраты на строительство только жилья в 170–200 млрд руб. Однако, по словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, большой объем разрешенного жилищного строительства потребует от девелоперов, решивших развивать площадку, серьезных затрат на социальную инфраструктуру.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова