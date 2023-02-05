Есть только МиГ

Одна из наиболее крупных площадок в Москве — более 82 га, принадлежавших авиастроительной корпорации МиГ и КБ Сухого,— может быть застроена консорциумом крупных столичных девелоперов: группой ПИК, ЛСР, Capital Group, MR Group и Asterus. Им предстоит построить 2,7 млн кв. м различной недвижимости, на что может потребоваться не менее 350 млрд руб. и около 14 лет. Учитывая масштаб проекта, полагают эксперты, могут привлечь и других игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости, группа ПИК Сергея Гордеева, ГК ЛСР Андрея Молчанова, Capital Group Павла Тё, MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко и Asterus Виталия Мащицкого могут застроить 82,3 га на Ленинградском шоссе. Ранее большая часть этих земель находилась на балансе МиГа и КБ Сухого, которые входят в принадлежащую «Ростеху» Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Косвенно информация о новом проекте подтверждается данными из «СПАРК-Интерфакс», согласно которым пять компаний в конце января на паритетных началах создали ООО «Амиго Холдинг». Сами девелоперы не комментируют официально цели создания СП.

Собеседник “Ъ”, близкий к одному из участников партнерства, сообщил, что в ближайшие две недели планируется объявить о первом этапе застройки бывшей территории МиГа и КБ Сухого.

Источник “Ъ”, близкий к другому участнику консорциума, подтвердил, что партнеры пока могут освоить только часть территории, о чем сейчас идут консультации с мэрией Москвы. В Capital Group и Asterus отказались от комментариев. В московской мэрии, ГК ПИК, ГК ЛСР и MR Group не ответили на запросы “Ъ”.

В 2021 году стало известно, что «Ростех» договорился с властями города о передаче участков на Ленинградском шоссе мэрии, в том числе для строительства жилья по программе реновации. На этой площадке можно построить 2,7 млн кв. м, из которых 1,8 млн кв. м — коммерческие объекты и 900 тыс. кв. м — жилье, сообщали в августе 2022 года «Ведомости» со ссылкой на протокол градостроительно-земельной комиссии Москвы.

До сделки с мэрией ОАК пыталась самостоятельно реализовать часть участков МиГа и КБ Сухого. Корпорация объявила торги по продаже почти 58 га по стартовой цене в 35,5 млрд руб. Первым претендентом стали структуры O1 Properties (см. “Ъ” от 23 ноября 2021 года). Получив много предложений по покупке, структура «Ростеха» подняла цену до 40 млрд руб. Но в декабре 2021 года, по данным «Интерфакса», торги были отменены из-за отсутствия заявок.

Позже из сообщений Федеральной антимонопольной службы выяснилось, что заявки на согласование покупки этого актива в ведомство все же подавались ЛСР, MR Group, Capital Group, ГК «Пионер», Sminex, «Инградом», «Страной Девелопмент», Level Group.

На севере Москвы у бывшей территории МиГа и КБ Сухого нет аналогов по объему и девелоперскому потенциалу, поэтому неудивительно, что площадка вызывает большой интерес у крупных застройщиков, считает партнер Ricci | M&A Петр Виноградов.

Если девелоперы будут осваивать проект целиком, то инвестиции в строительство составят 350 млрд руб., а выручка от продажи — 600–700 млрд руб., подсчитал партнер Nikoliers Владимир Сергунин. Реализация проекта займет около 12–14 лет, считает он.

Директор по финансам и инвестициям ГК «Смарт Девелопмент» Андрей Новиков полагает, что основная цель развития территории силами нескольких участников — сокращение сроков реализации проекта. Проект будет разделен между игроками не по функциональному принципу (проектирование, привлечение финансирования, строительство и прочее), а по территориальному — каждая компания будет ответственна за определенную территорию, считает эксперт. Это, по словам господина Новикова, не отменяет возможную совместную работу участников с учетом специализации и экспертизы по отдельным объектам.

Петр Виноградов считает, что в такой крупный проект помимо исходных участников могут привлечь и других игроков.

Дарья Андрианова