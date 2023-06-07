Sminex покинул промзону

Sminex Алексея Тулупова продолжает избавляться от части активов «Интеко», бизнес которой компания приобрела полгода назад. Один из крупных проектов застройщика — комплексное развитие 35 га в промзоне «Коровино» на севере Москвы — отошел трейдеру «Металлсервис». Для Sminex, работающей в сегменте элитного жилья, строительство производственной недвижимости — непрофильная деятельность. Новый же владелец площадки изначально хотел создать в этом районе базу для развития своего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что «Sminex-Интеко» больше не является девелопером застройки 35 га на Вагоноремонтной улице на севере Москвы в рамках проекта по комплексному развитию территории (КРТ) промзоны «Коровино», “Ъ” узнал из «СПАРК-Интерфакс». С конца мая 2023 года ряд юрлиц, включая ООО «СЗ "Элит Строй"», владеющие правами на часть площадки площадью 14 га, принадлежат АО «Элмос».

Вице-президент по продажам и продвижению «Sminex-Интеко» Роман Семчишин подтвердил “Ъ” продажу площадки «профильному инвестору, знающему, как развивать эту территорию». По его словам, Sminex вместе с «Интеко» приобрела активы, не подходящие для строительства элитного жилья, на котором специализируется компания. Проект КРТ «Коровино» из такого числа. Сделка по покупке Sminex за 38 млрд руб. у банка «Траст» всех активов «Интеко» была закрыта в конце 2022 года.

По данным Kartoteka.ru, АО «Элмос» связана с ГК «Металлсервис» — одним из заметных трейдеров черного металла, труб и других металлоизделий. В ГК «Металлсервис» на запрос “Ъ” не ответили.

В 2022 году выручка всей группы составила 200 млрд руб., чистая прибыль — 4,35 млрд руб. Сбербанку принадлежит 34,8% в «Металлсервисе», АО «Инвестиционная фирма "Олма"» — 32,07%, Московской транспортной компании — 12,63%.

Проект КРТ «Коровино» «Интеко» получила в 2020 году по итогам организованных мэрией Москвы торгов, заплатив 201,2 млн руб. На площадке к 2035 году планируется построить за 40 млрд руб. 366 тыс. кв. м производственной недвижимости и 250 тыс. кв. м объектов общественно-делового назначения. В аукционе участвовала и структура ГК «Металлсервис», но она предложила меньшую сумму, чем «Интеко», следует из протокола торгов.

Источник “Ъ”, близкий к мэрии Москвы, рассказал, что еще в 2022 году городские власти заключили допсоглашение к договору по реализации проекта КРТ «Коровино», согласно которому права перешли ООО «СЗ "Элит Строй"», принадлежащему сейчас структуре «Металлсервиса». В департаменте городского имущества, курирующем проекты КРТ, лишь сообщили “Ъ”, что девелопером проекта является ООО «СЗ "Элит Строй"».

В департаменте уточнили, что законодательство запрещает передачу прав и обязанностей по договору о КРТ третьей компании. Но в случае со сделкой между «Sminex-Интеко» и «Металлсервисом» права сохранились за структурой, с которой был заключен договор, поясняют юристы.

Это первый случай, когда застройщику, заключившему с мэрией договор о КРТ, удалось выйти из него, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Сейчас в столице эта программа активно реализовывается инвесторами. В марте мэрия сообщала, что в рамках КРТ застройщики приступили к редевелопменту 371,6 га.

Для Sminex КРТ «Коровино» — это непрофильный актив и его продажа выглядит логично, считает директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. А «Металлсервис» сможет построить на площадке производственную недвижимость для расширения своего бизнеса, добавляет он. Эксперт оценивает текущую рыночную стоимость имущественных прав на землю на Вагоноремонтной улице в 2–2,5 млрд руб. Если сделка прошла по этой цене, то «Sminex-Интеко» смог выручить заметно больше затрат на выкуп прав застройки площадки и ее консолидации.

КРТ «Коровино» — не первый актив «Интеко», от которого Sminex решил избавиться после поглощения застройщика. В апреле девелопер выставил на продажу бизнес в Ростовской области, включая более 100 га под застройку, производственные мощности и управляющую компанию «Патриот-Сервис» (см. “Ъ” от 12 апреля).

Дарья Андрианова