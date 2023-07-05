Ленобласть оттолкнулась от низкой базы

Рост промышленного производства Ленинградской области в январе — мае 2023 года составил 102,4%, превысив среднероссийский уровень, который равен 101,8%, сообщила вчера пресс-служба правительства региона. Значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более чем в 40% — показали вагоностроение, производство одежды, химических веществ и продуктов. Эксперты предлагают смотреть на эти цифры скептически, так как именно на май — июнь 2022 года пришелся период простоя многих областных производств, а значит, текущий рост связан с низкой прошлогодней базой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более чем в 40% — показали вагоностроение, производство одежды, химических веществ и продуктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более чем в 40% — показали вагоностроение, производство одежды, химических веществ и продуктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Экономика Ленинградской области разнообразна: у нас нет ставки на какую-то одну отрасль. Это позволяет нам даже в непростых условиях уверенно расти»,— прокомментировал результаты экономической деятельности региона за пять месяцев 2023 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. При этом глава 47-го региона признает, что по-прежнему вызывает беспокойство производство автокомпонентов: «Здесь необходимо предпринимать усилия по поиску новых партнеров — производителей автомобилей, чтобы "трудоустроить" это направление и обеспечить заказами наши предприятия».

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов отметил, что за январь — апрель текущего года на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос объем переработки грузов в морских портах, расположенных в Ленинградской области, до 71 млн тонн. В агропромышленном комплексе увеличение объемов производства за январь — май 2023 года достигло 2,7%, или 38,9 млрд рублей. В частности, производство молока выросло на 6,6%, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что при оценке роста экономики Ленобласти нужно учитывать эффект низкой прошлогодней базы, образовавшейся из-за санкций и ухода многих западных компаний, и помнить, что на преодоление этих препятствий понадобился целый год. «Это значит, что в 2022 году была мощная просадка по многим отраслям, и теперь рост считается от этого низкого уровня. На таком фоне, если мы производили одну штуку товара, а стали производить две штуки, это будет выглядеть, как рост на 100%, но к этому надо относиться скептически»,— предупреждает эксперт.

При этом господин Жарский подчеркивает, что выросшее на 40% производство одежды в условиях санкций и при наличии легкодоступного импорта одежды из Китая действительно выглядит подвигом, который, впрочем, случился не без помощи государства и инвестиций от околобюджетных компаний. «Если смотреть критически, то, конечно, легкая промышленность не является венцом экономики, и, например, серьезно стагнирующая автомобильная промышленность гораздо больше подходит на роль наукоемкого производства, но удар санкций она выдержала с большим трудом»,— заключает представитель экспертной группы Veta.

Генеральный директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров также обращает внимание на то, что впечатляющая позитивная динамика в производстве комплектующих для подвижного состава связана с тем, что как раз в мае — июне прошлого года Тихвинский вагоностроительный завод простаивал, сейчас же он, соответственно, загружен практически на полную мощность. «Спрос на продукцию предприятия очень высокий, поэтому в вагоностроении региона отмечается очень позитивный тренд, который будет, наверное, одним из ключевых локомотивов областной экономики по итогам года»,— прогнозирует аналитик.

Кроме этого, продолжает господин Бурмистров, постепенно, очень медленно, но начинает улучшаться ситуация в лесной деревообрабатывающей отрасли региона: сейчас она проходит запас высокой базы, сохраняющейся какое-то время в прошлом году, и начинает ощущать последствия ограничений на поставки в Европу.

«Позитивные перспективы, конечно, связаны с объемом обработки грузов в портах Ленобласти,— дает оценку эксперт «Infoline-Аналитика».— Здесь были тревожные ожидания, что запрет на экспорт в Европу угля, нефти и нефтепродуктов приведет к значительному сокращению грузооборота, но сейчас выяснилось, что в условиях ослабления российского рубля поставщики угля могут достаточно комфортно использовать для экспорта порты Северо-Запада».

Господин Жарский считает, что одним из главных драйверов развития экономики региона останется сельское хозяйство, активно субсидируемое государством и создающее 7% ВРП региона. «Транспортно-логистический комплекс Ленобласти будет расти опережающими темпами,— согласен с коллегой господин Жарский,— так как на это указывает географическое положение области. Доля транспорта и связи в структуре ВРП превышает 15%».

Александра Тен