Мирный «Атом»

Для компании «Атом», планирующей в центре Уфы на улице Новомостовой строительство многоэтажки, больше нет препятствий. Республиканское УФАС, которое оспаривало в арбитражном суде Башкирии договоры купли-продажи насосной станции и участка под ней, отозвало свой иск. Этому предшествовали решения судов трех инстанций по встречным заявлениям «Атома», уфимской администрации и «Уфаводоканала», которые признали правоту заявителей, а решение УФАС о нарушении закона о защите конкуренции – недействительным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии отказалось от иска к ООО «Атом» (совладельцами являются Ильнур Салахов и Ольга Абдрахимова) и администрации Уфы, в котором просило признать недействительной продажу компании здания насосной станции на Новомостовой улице и участка под ним площадью 1,8 тыс. кв. м. Там «Атом» намерен построить многоквартирный дом.

Антимонопольное ведомство направило свое заявление в арбитражный суд Башкирии в июне 2022 года. В августе по ходатайству «Атома» рассмотрение было приостановлено до вступления в законную силу решения суда по другому делу, в рамках которого были поданы иски к самому УФАС. ГУП «Уфаводоканал», мэрия и «Атом» просили признать недействительным решение антимонопольного органа, установившего в действиях заявителей нарушение ФЗ «О защите конкуренции».

В ходе разбирательств было установлено, что спорное здание насосной станции до 2015 года находилось в хозведении «Уфаводоканала» (в то время являлся МУПом). В 2015 году по разрешению мэрии водоканал выставил недвижимость на торги, победителем аукциона был признан «Атом», предложивший купить здание по начальной цене 32,9 млн руб. Антимонопольное ведомство указывало, что здание станции являлось выявленным объектом культурного наследия «Управление южных канализационных сетей» 1936 года постройки. Однако в 2016 году министерство культуры Башкирии на основании историко-культурной экспертизы, инициированной «Атомом», отказалось включать объект в единый государственный реестр. В 2017 году управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы передало «Атому» участок под станцией сначала в аренду, а в 2017 году продало его за 6,7 млн руб.

УФАС, которое в 2021 году получило материалы проверки прокуратуры республики, пришло к выводу о заключении участниками дела антиконкурентного соглашения в интересах бывшего совладельца «Атома» (до мая 2022 года) Марата Зямилева. В аукционе по продаже здания помимо «Атома» участвовало также принадлежавшее господину Зямилеву ООО «Строительная компания Башкиргражданстрой», указывало ведомство.

В 2022 году арбитражный суд Башкирии не нашел в действиях «Уфаводоканала», «Атома» и мэрии нарушений законодательства, на основании чего признал решение УФАС недействительным. Выводы арбитража в феврале текущего года поддержала апелляционная инстанция, а затем в июне – кассация, которая отметила, что антимонопольный орган не установил негативные последствия допущенного, по его мнению, нарушения «Закона о защите конкуренции». Доказательств того, что каждый из участников соглашения «с определенной степенью точности мог предвидеть действия другого лица, а роли и действия каждого участника такого соглашения были заранее определены», в судах представлено не было, указано в постановлении. Участие в торгах двух аффилированных лиц является обычной практикой, чтобы увеличить шансы на победу, отметил суд. Также кассация сочла правильным вывод судов двух предыдущих инстанций об истечении в 2018 году срока давности привлечения к ответственности.

После вынесения этих решений рассмотрение встречного иска УФАС было продолжено, но ведомство сочло дальнейшее разбирательство бесперспективным.

В 2021 году после проведения общественных обсуждений об изменении назначения участка на Новомостовой улице сообщалось, что «Атом» намерен построить десятиэтажный жилой дом на 39 квартир. В здании планируется восемь жилых этажей, клубный этаж, коммерческие помещения на первом этаже, а также подземный паркинг.

Вчера дозвониться до «Атома» не удалось.

Адвокат Kulik & Partners Law. Economics Павел Дмитриев полагает, что отказ от иска в данной ситуации действительно логичен. «Дело по иску антимонопольного органа было приостановлено до вступления в силу решения по делу об оспаривании решения антимонопольного органа, а, следовательно, выводы данного судебного процесса в любом случае имеют преюдициальное значения для решения суда, рассматривающего иск УФАС»,— отметил эксперт.

Влада Шипилова