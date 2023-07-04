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Коммерсантъ FM
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Около 60 храмов в Белгородской области пострадали от обстрелов

Белгородская и Старооскольская епархия сообщила, что в результате боевых действий и обстрелов около 60 храмов в приграничных с Украиной районах подверглись частичному или полному разрушению.

Настоятели поврежденных храмов вместе со своими семьями покинули места пастырских служений. По благословению главы Белгородской митрополии их прикомандировали к другим храмам епархии. Из Шебекинского благочиния на фоне участившихся обстрелов в конце мая были эвакуированы в Белгород семьи 11 священнослужителей.

По данным епархии, 75 семей священнослужителей получили помощь. Сбор средств для них организовали настоятели и прихожане по призыву митрополита. Митрополия выразила благодарность всем неравнодушным людям, принявшим «деятельное участие в судьбе православных священнослужителей», и выразила молитвенную надежду, что в скором времени все они смогут вернуться в свои дома и приходы.

Белгородская область, как и другие приграничные субъекты России, подвергается обстрелам со стороны Украины. Из-за атак, которые приводят к гибели и ранению людей и разрушению инфраструктуры, в регионе повышен уровень террористической опасности и действует режим среднего реагирования. В марте прошлого года в результате обстрела приграничного села в Белгородской области погиб священник.

Сергей Толмачев, Воронеж

Фотогалерея

Последствия обстрелов в Белгородской области

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно&lt;br>На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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