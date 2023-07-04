Около 60 храмов в Белгородской области пострадали от обстрелов

Белгородская и Старооскольская епархия сообщила, что в результате боевых действий и обстрелов около 60 храмов в приграничных с Украиной районах подверглись частичному или полному разрушению.

Настоятели поврежденных храмов вместе со своими семьями покинули места пастырских служений. По благословению главы Белгородской митрополии их прикомандировали к другим храмам епархии. Из Шебекинского благочиния на фоне участившихся обстрелов в конце мая были эвакуированы в Белгород семьи 11 священнослужителей.

По данным епархии, 75 семей священнослужителей получили помощь. Сбор средств для них организовали настоятели и прихожане по призыву митрополита. Митрополия выразила благодарность всем неравнодушным людям, принявшим «деятельное участие в судьбе православных священнослужителей», и выразила молитвенную надежду, что в скором времени все они смогут вернуться в свои дома и приходы.

Белгородская область, как и другие приграничные субъекты России, подвергается обстрелам со стороны Украины. Из-за атак, которые приводят к гибели и ранению людей и разрушению инфраструктуры, в регионе повышен уровень террористической опасности и действует режим среднего реагирования. В марте прошлого года в результате обстрела приграничного села в Белгородской области погиб священник.

Сергей Толмачев, Воронеж