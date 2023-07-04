«Граждане ушлые, но и мы профессионалы»

В Екатеринбурге прошло заседание Международного совета по противодействию коррупции, на котором своим опытом поделились делегации из Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Генпрокурор РФ Игорь Краснов отметил, что в прошлом году российскими судами с государственных и муниципальных служащих было взыскано свыше 250 млрд руб. неподтвержденных доходов. Также он предложил создать общую практику борьбы с использованием криптовалюты в коррупционных преступлениях. За ходом заседания следила корреспондент «Ъ-Урал» Катерина Якушева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил создать общую практику борьбы с использованием криптовалюты в коррупционных преступлениях

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил создать общую практику борьбы с использованием криптовалюты в коррупционных преступлениях

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заседание Международного совета по противодействию коррупции в Екатеринбурге началось с доклада генерального прокурора России Игоря Краснова. Он напомнил, что в марте прошлого года в России вступил в силу закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников, в том числе со счетов членов их семей.

«С начала действия изменений в закон, а это чуть более года, прокурорами в суды направлены иски о взыскании в пользу государства более 90 млн руб. Конечно, для такой большой страны, как Россия, это не очень много, практика только формируется, но уже можно сказать, что норма заработала»,— заявил господин Краснов.

По его словам, всего в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами с государственных и муниципальных служащих было взыскано свыше 250 млрд руб. неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти 8 тыс. объектов имущества.

«Планомерная работа ведется и в отношении коррупционеров, активы которых находятся за рубежом. Например, в мае вступило в силу решение суда об изъятии у бывшего сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи 23 объектов недвижимости. Семь из них зарегистрированы за рубежом. Общая стоимость активов, на которые обращено взыскание, превысила 180 млн руб. Подобные примеры не единичны»,— отметил Игорь Краснов.

В завершение своего доклада генпрокурор РФ предложил в рамках Совета по противодействию коррупции обобщить практику использования криптовалюты для совершения коррупционных преступлений и унифицировать правовое регулирование ее оборота, ареста, конфискации, последующего хранения и реализации. По его словам, специфика виртуальной среды не позволяет тотально контролировать оборот цифровых активов, что делает криптовалюты привлекательными для преступников, а криптосферы — уязвимыми перед использованием сложных криминальных схем.

«Однако сегодня задачи по выявлению таких активов уже успешно решаются. Например, в прошлом году в России в законную силу вступил приговор за получение взятки в виде биткойнов с их конфискацией. А буквально две недели назад, по нашему заявлению, судом принято решение об обращении в доход государства более тысячи биткойнов, эквивалентных сумме в размере свыше $23 млн. Они также были получены в качестве взятки сотрудником следственного органа»,— рассказал господин Краснов.

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян поддержала предложение объединить практику и сказала, что в республике разрабатывается законопроект, направленный на регламентацию оборота криптовалют.

«Мы об одном думаем и в одном направлении движемся. У нас граждане очень ушлые в плане выстраивания различных коррупционных схем, но, тем не менее, мы тоже профессионалы в своем деле, поэтому будем вместе работать»,— ответил Игорь Краснов.

Далее страны поделились своей практикой противодействия коррупции. Анна Вардапетян отметила, что в 2022 году в Армении было зарегистрировано более 1,8 тыс. коррупционных преступлений, что на 3,4% ниже показателя прошлого года. «В течение прошлого года в судах было рассмотрено 99 уголовных дел коррупционного характера в отношении 197 лиц, было осуждено 132 человека. Общий ущерб, причиненный уголовными делами, составил $590 тыс. Из нанесенного государству ущерба — $549 тыс.— возмещено $523 тыс.»,— оценила она.

В Белоруссии, по словам генпрокурора республики Андрея Шведа, особое внимание при противодействии коррупции уделяют государственному управлению, промышленности, сельскому хозяйству и здравоохранению, а также возмещению материального ущерба и изъятию доходов, полученных преступным путем. «По итогам прошлого года отмечен рост учтенных коррупционных преступлений, а в текущем году их количество возросло более чем наполовину»,— отметил он.

Среди антикоррупционных инструментов Казахстана — исключение возможности досрочного освобождение осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, введение системы поощрений граждан за сообщение о коррупции и полный запрет на дарение подарков должностным лицам, перечислил председатель агентства Казахстана по противодействию коррупции Асхат Жумагали. Он добавил, что одна из целей деятельности агентства — возврат активов, полученных незаконным путем. «За два последних года в бюджет государства было возвращено 819 млрд тенге. Эти средства направляются в фонд развития инфраструктуры образования, на них, в частности, строятся школы»,— пояснил господин Жумагали. По его словам, концепция антикоррупционной политики государства включает в себя три компонента — формирование антикоррупционной культуры, устранение предпосылок коррупции и обеспечение неотвратимости ответственности.

«Человек не должен хотеть быть коррумпированным, не должен иметь возможность быть коррумпированным и не должен испытывать страх за то, что он будет коррумпированным»,— сказал Асхат Жумагали.

Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан за пять месяцев 2023 года выявило и расследовало 1,2 тыс. преступлений коррупционной направленности, провело 84 комплексных мониторинга реализации стратегии противодействия коррупции, заявил директор агентства Сулаймон Султонозода.

В завершение мероприятия участники подписали документ о принятии ряда решений, в том числе совершенствующих правовую базу сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия коррупции. Подробности о принятых решениях не разглашаются.

Следующее заседание совета пройдет в 2024 году в Таджикистане.

Катерина Якушева