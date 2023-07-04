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Коммерсантъ FM
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«Русхимальянс» подал иски к Deutsche Bank и Commerzbank на 31 млрд руб.

ООО «Русхимальянс» (паритетное совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи») подало иски к крупнейшим немецким банкам — Deutsche Bank и Commerzbank в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из картотеки суда. На это обратило внимание агентство «Интерфакс». Иски связаны с заявлением «Русхимальянса» о претензиях к немецкой химической компании Linde на €1,1 млрд, направленным в Арбитражный суд Санкт-Петербурга .

Агентство уточняет, что иск «Русхимальянса» к Deutsche Bank зарегистрирован на сумму 22,223 млрд руб., а к Commerzbank — на 8,726 млрд руб. Заявления поданы 28 и 29 июня соответственно.

Linde в июле 2021 года заключила контракт с российской компанией на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области, но в июне 2022 года приостановила работы из-за санкций ЕС. «Русхимальянс» сообщал, что исполнять свои обязательства также отказываются немецкие банки-гаранты, передает агентство.

В «Русхимальянсе» считают, что санкции не охватывают работу по контракту. «Поскольку работы так и не были возобновлены, заявитель 23 сентября 2022 года уведомил компанию Linde о расторжении контракта»,— сообщили агентству в суде. В январе 2023 года суд арестовал российские активы Linde на 35 млрд руб.

21 марта Linde сообщила, что приостанавливает «все способы развития новых проектов в России» в связи с военной операцией на Украине. Ранее компания вышла из совместного с «Северсталью» проекта по производству теплообменников для газовой отрасли и покинула проект Амурского ГХК СИБУРа.

Эрдни Кагалтынов

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