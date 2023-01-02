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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество немецкой химической компании Linde по иску «Русхимальянса». Совокупная стоимость арестованных активов — 35 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Русхимальянса» и решение суда.

По информации агентства, суд, в частности, арестовал активы Linde в Самаре, Волгограде, Новотроицке и Липецке. Немецкая компания оценивает стоимость арестованного имущества в $1 млрд, передает «Интерфакс».

Арест связан с иском ООО «Русхимальянс» к Linde в Гонконгский международный арбитражный центр в связи с невыполнением немецкой компанией обязательств по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге в Ленинградской области. Российская компания хочет отсудить у Linde €946,54 млн неотработанного аванса и €25,7 млн, 7,6 млрд руб. убытков, сообщили агентству в суде.

По данным «Интерфакса», «Русхимальянс» заключил контракт с Linde в июле 2021 года на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода. В июне немецкая компания уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

В «Русхимальянсе» считают, что санкции не охватывают работу по контракту. «Поскольку работы так и не были возобновлены, заявитель 23 сентября 2022 года уведомил компанию Linde о расторжении контракта»,— сообщили агентству в суде.

21 марта Linde сообщила, что приостанавливает «все способы развития новых проектов в России» в связи с военной операцией на Украине. Ранее компания вышла из совместного с «Северсталью» проекта по производству теплообменников для газовой отрасли и покинула проект Амурского ГХК СИБУРа.

Эрдни Кагалтынов

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