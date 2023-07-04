Экс-глава самарского Госстройнадзора задержан по подозрению во взяточничестве

Силовики задержали бывшего главу Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области Владимира Захарина. Ему инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Экс-чиновник задержан на 48 часов, уточняет Александр Хинштейн. Завтра, 5 июля, следствие будет просить суд арестовать Владимира Захарина. Следствие не комментирует ситуацию. По информации парламентария, Владимир Захарин получил взятку в виде квартиры от самарского застройщика, имя которого не называется. За что передавалась взятка, не сообщается.

Ранее, в мае 2022 года, экс-главу Госстройнадзора вместе с тремя бывшими подчиненными задерживали по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Культура» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в январе представители самарского Госстройнадзора «скрыли выявленные в ходе проверок факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности на объектах строительства, возводимых в рамках нацпроекта "Культура"». После этого сотрудники ГИСН составили заключения о «соответствии объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической безопасности», установили правоохранители.

Министерство строительства Самарской области учло эту информацию при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Это было сделано, несмотря на имеющиеся несоответствия, и привело к срыву реализации нацпроекта «Культура», выяснили силовики. Позже экс-чиновникам было предъявлено обвинение, и в настоящее время Владимир Захарин находится под следствием по уголовному делу о превышении полномочий.

Подробнее о деле сотрудников Госстройнадзора Самарской области — в материале «Ъ» «Ввели "культурные" центры с недостатками».

Георгий Портнов, Самара