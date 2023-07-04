Москва выделила грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) «Алмаз» им. А. А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО) «с учетом актуальных вызовов и угроз». Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. Размер гранта не уточняется.

«Выделенные из городского бюджета деньги направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что «улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона».

Сегодня, 4 июля, в Новой Москве сбили два беспилотника, еще по одному — в Калужской области и в районе подмосковной Кубинки. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию и сообщил, что все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Количество сбитых беспилотников не уточнялось. Позже в Минобороны сообщили, что в Новой Москве уничтожили четыре БПЛА, еще один — в Одинцовском городском округе Московской области.

ПАО «Научно-производственное объединение "Алмаз" им. академика А. А. Расплетина» — разработчик зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. «Алмаз» основан в 1947 году и входит в состав концерна «Алмаз--Антей». С июня 2022 года объединение находится под санкциями Евросоюза, с января 2023 года — США и Швейцарии.

Полина Мотызлевская