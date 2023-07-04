Figaro: каждый второй обученный в Прибалтике солдат ВСУ погиб или пропал в боях за Бахмут

Журналист французской газеты Figaro Николя Баротт сообщил, что более 50 процентов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших обучение в одной из прибалтийских стран, погибли или пропали после отправки на артемовское направление.

«Более половины украинских солдат, обученных и направленных на бахмутское направление, погибли или пропали без вести», — говорится в материале Николя Баротта.

Как рассказал журналисту один из находившихся в зоне боевых действий французских офицеров, впоследствии среди инструкторов наблюдались случаи посттравматического стресса. В связи с этим он указал на необходимость защитить французских солдат от последствий участия в военном конфликте на Украине. По данным Николя Баротта, в 2023 году Франция намерена обучить еще четыре тысячи украинских военных, адаптировав форму их подготовки под нужды ВСУ.

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. В конце мая этого года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии города. Затем о взятии города под контроль отчиталось Минобороны России, позднее потерю города признало и командование ВСУ.

По данным руководства украинской армии, до сих пор в окрестностях города происходят «тяжелые и серьезные бои». 16 июня врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что сейчас Вооруженные силы Украины делают попытки проломить оборону на флангах Артемовска (Бахмута) и не дать российским военным продолжить наступление.

Что происходит на 496-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов