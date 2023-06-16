Пушилин: Украина пытается проломить оборону на флангах Артемовска

Вооруженные силы Украины делают попытки проломить оборону на флангах Артемовска (Бахмута) и не дать российским военным продолжить наступление. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на Петербургском экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска) и не допустить наших наступательных действий следующих»,— сообщил Денис Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, осложняют ситуацию погодные условия, поскольку теперь Украина может перебрасывать резервы по полю, а не только по дорогам (при взятии города были перерезаны дороги, по которым снабжалась украинская группировка войск в городе).

Денис Пушилин заверил, что российские военные «предпринимают все меры», чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы Бахмута.

7 июня замминистра обороны Украины сообщил, что вооруженные силы Украины перешли под Бахмутом от обороны к наступлению. В тот же день Минобороны России заявило о неудачном наступлении Украины на бахмутском направлении.

Бои за Артемовск шли с лета 2022 года. В конце мая этого года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии города. Затем о взятии города под контроль отчиталось Минобороны России.