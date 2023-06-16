Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пушилин: Украина пытается проломить оборону на флангах Артемовска

Вооруженные силы Украины делают попытки проломить оборону на флангах Артемовска (Бахмута) и не дать российским военным продолжить наступление. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на Петербургском экономическом форуме.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Денис Пушилин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска) и не допустить наших наступательных действий следующих»,— сообщил Денис Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, осложняют ситуацию погодные условия, поскольку теперь Украина может перебрасывать резервы по полю, а не только по дорогам (при взятии города были перерезаны дороги, по которым снабжалась украинская группировка войск в городе).

Денис Пушилин заверил, что российские военные «предпринимают все меры», чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы Бахмута.

7 июня замминистра обороны Украины сообщил, что вооруженные силы Украины перешли под Бахмутом от обороны к наступлению. В тот же день Минобороны России заявило о неудачном наступлении Украины на бахмутском направлении.

Бои за Артемовск шли с лета 2022 года. В конце мая этого года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии города. Затем о взятии города под контроль отчиталось Минобороны России.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...