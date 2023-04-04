Американский газ двинулся к берегам Европы

Правила игры в замену российского газа на рынке Европы изучает редактор отдела бизнеса Юрий Барсуков

В конце прошлой недели крупнейший в США производитель СПГ Cheniere подал в федеральную комиссию по регулированию энергетики заявку на расширение своего завода в Корпус-Кристи. Строительство новой линии на 3,3 млн тонн должно стартовать осенью 2024 года, а ввод — в 2029–2030 годах. Эта заявка фактически может стать началом четвертой волны расширения СПГ-проектов в США, толчком к которой стали сверхвысокие цены на газ в 2021–2022 годах, а целевым рынком сбыта видится Европа, лишившаяся поставок «Газпрома». В феврале Cheniere заявлял, что собирается до конца года направить регуляторам еще одну заявку — на увеличение мощностей своего завода Sabine Pass на 20 млн тонн в год с вводом в начале 2030-х годов.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В отличие от ряда других объявленных проектов (например, Alaska LNG), у Cheniere есть существенное преимущество — это крупный игрок, который может при необходимости сам профинансировать новые проекты, которые к тому же расположены на тех же площадках, что и существующие заводы, и имеют доступ к уже созданной инфраструктуре.

Фактически сейчас главные конкуренты Cheniere — другие новые СПГ-проекты в США, которые в последние два года продвигаются поразительно медленно, если учесть, что мировые цены побили исторические рекорды. Так, в США в 2022 году было принято только два инвестиционных решения (Venture Global на 13,3 млн тонн и третья очередь Corpus Christi на 11,4 млн тонн). Еще четыре проекта перенесли инвестрешения на 2023 год, и в двух случаях — Driftwood LNG и Rio Grande LNG — их уже покинули некоторые кредиторы и долгосрочные покупатели газа.

Главной проблемой становится заключение долгосрочных контрактов на СПГ, без которых проекты в США не могут привлечь финансирование. В ходе предыдущих волн расширения американской СПГ-индустрии главным рынком сбыта была Азия — прежде всего Китай, с которым не составляло труда подписать контракты сроком на 20 лет. Однако теперь, когда китайские компании перестали заключать новые контракты на американский СПГ, а главным рынком для него должна стать Европа, выяснилось, что европейские потребители не готовы подписывать длительные соглашения, тем более по текущим высоким ценам.

Энергетические компании ЕС вынуждены учитывать принятые политиками крайне амбициозные планы по декарбонизации, которые не были формально отменены, несмотря на энергетический кризис 2022 года: согласно этим планам, к 2025 году потребление газа в ЕС может упасть на 40% относительно уровня 2021 года.

Долгие годы агрессивной пропаганды против ископаемого топлива из России теперь усложняют Еврокомиссии задачу объяснения преимуществ американских СПГ, нефти и угля: стоят они дороже и, по слухам, при сжигании выделяют такое же количество углекислоты, как и их варварские российские аналоги.