В Алтайском крае 72-летний пенсионер напал на банк после хищения у него 2 млн рублей

ГУ МВД Алтайского края расследует уголовное дело по факту разбойного нападения 72-летнего жителя на отделение банка в Рубцовске (ст. 162 УК РФ). Пенсионер был задержан полицейскими после сообщения работников банка о мужчине с предметом, похожим на оружие.

«Установлено, что при себе у мужчины был пневматический пистолет, он изъят», - говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, ранее мужчина обратился в полицию с заявлением по факту мошеннических действий в отношении него со стороны неизвестных лиц. Следователями СО МО МВД России «Рубцовский» по данному факту также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Отмечается, что неизвестные убедили пенсионера оформить кредиты на сумму около 2 млн руб.

За нападение на банк задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

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Лолита Белова