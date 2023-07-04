Вячеслав Калугин подал жалобу на арест

Верховный суд Башкирии 6 июля рассмотрит жалобу на меру пресечения врио главы администрации Межгорья Вячеслава Калугина, который подозревается в присвоении 1,3 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Белорецкого межрайонного суда, который заключил его в конце июня под стражу на два месяца. Сам чиновник просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на прокуратуру Башкирии, Вячеслав Калугин с апреля по сентябрь 2021 года выписывал себе премии и иные стимулирующие выплаты на сумму более 1,3 млн руб. «При этом полномочиями по принятию решения о назначении подобных выплат был наделен только председатель совета муниципалитета»,— отмечали в пресс-службе надзорного ведомства.

Врио главы Межгорья был назначен бизнес-шериф города Александр Чоловский, заместитель действующего врио главы администрации Вячеслава Калугина.

Венера Хисамова

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