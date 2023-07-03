Прокуратура Кубани проводит проверку из-за 13-километровой пробки у Крымского моста

После образования многокилометровой пробки прокуратура Краснодарского края начала проверку в отношении компаний, ответственных за обеспечение безопасности и охраны транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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На место выехал первый зампрокурора Кубани Павел Гвоздев. Он определил причины и условия возникновения заторов на пункте досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Кроме того, была дана оценка достаточности принятых уполномоченными органами и организациями мер к соблюдению прав граждан на пути в Крым. В связи с этим он поручил провести неотложные мероприятия по увеличению пропускной способности машин. Фактическое устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.

С 1 июля на пути к пунктам досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края наблюдается пробка. К 09:35 3 июля она увеличилась уже до 13 км. На протяжении всего пути через каждые 350 м были установлены биотуалеты, организованы пункты раздачи питьевой воды, а также обеспечено дежурство бригады скорой медицинской помощи.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что отели Крыма пойдут навстречу и вернут деньги туристам, которые задержались из-за пробки на мосту. Президент РСТ Илья Уманский надеется, что власти, отвечающие за пропускной процесс, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов.

Татьяна Ручкина

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