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Коммерсантъ FM
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«Авито Недвижимость»: во втором квартале спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 10%

По итогам апреля-июня спрос на долгосрочную аренду жилья в российских городах вырос на 10% относительно января-марта, следует из исследования платформы «Авито Недвижимости». В то же время, по данным аналитиков, предложение сократилось на 4%. За год интерес к объектам повысился на 15% при снижении числа доступных для аренды квартир на 11%.

Относительно первого квартала 2023 года цены на долгосрочную аренду жилья в среднем по России не изменились. Однако за год они выросли на 19%. Сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир. Ее цена выросла на 20% до 30 тыс. руб. Аренда трехкомнатных квартир стала дороже на 18% (до 45 тыс. руб.), однокомнатных — на 11% (до 20 тыс. руб.). Для студий цена осталась прежней (20 тыс. руб.).

Самым дорогим городом для долгосрочной аренды квартир по итогам второго квартала осталась Москва. При этом цены в столице за год и квартал не изменились, в среднем здесь придется платить за квартиру 55 тыс. руб. в месяц. В Сочи цена на аренду квартир за год выросла на 11%, за квартал — на 43%. За аренду здесь придется заплатить около 50 тыс. руб. в месяц. На третьем месте — Санкт-Петербург, где снять жилье можно в среднем за 26 тыс. руб. в месяц (-4% за год и -4% за квартал).

Спрос на долгосрочную аренду квартир за квартал вырос в 29 из 33 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». Исключение составили Сочи (-6%), Севастополь (-5%). В Кирове и Симферополе спрос на аренду не изменился.

«Уменьшение количества доступных предложений одновременно с ростом спроса говорит об оживлении и развитии рынка — люди активнее интересуются долгосрочной арендой квартир. Причем такая тенденция прослеживается в динамике как за квартал, так и за год. Можно предположить, что люди стали чувствовать себя спокойнее относительно геополитических событий и легче принимают решения о смене жилья»,— считает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке России за месяц увеличилась всего на 1%. В то же время аналитики говорят об отсутствии устойчивого тренда к росту цен. Видя оживление спроса, продавцы стремятся повысить цены, но в итоге нивелируют этот рост дисконтами.

О том, что происходит на вторичном рынке жилья, — в материале «Ъ» «Квартиры нащупали стабильность».

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