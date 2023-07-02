Квартиры нащупали стабильность

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке России за месяц увеличилась всего на 1%. В то же время аналитики говорят об отсутствии устойчивого тренда к росту цен. Видя оживление спроса, продавцы стремятся повысить цены, но в итоге нивелируют этот рост дисконтами. Новыми стимулами к заключению сделок могут стать снижение стоимости рубля и ожидание повышения ставки ЦБ, но рынок находится и под воздействием сезонных факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за месяц выросла на 0,7%, до 127,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Такие данные приводят в «ЦИАН.Аналитике», напоминая, что аналогичная динамика наблюдалась и в предыдущем месяце. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов при этом говорит об отсутствии на рынке тренда к росту цен. «В противном случае мы видели бы опережающее увеличение стоимости новинок, но они дорожают синхронно с рынком»,— говорит он. Согласно данным «Этажей», в России в целом вторичная недвижимость сейчас в среднем стоит 113,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост к предыдущему месяцу составил 0,5%, к аналогичному периоду прошлого года — 4,1%.

Средняя стоимость вторичной квартиры в России, по оценкам «Авито Недвижимости» сейчас составляет 4,45 млн руб. Это на 1% выше значения за предыдущий месяц, рост год к году составил 11%.

Согласно подсчетам «ЦИАН.Аналитики», среди региональных рынков наиболее выраженный рост цен на вторичное жилье за последний месяц произошел в Ростове-на-Дону: средняя ставка выросла на 1,8%, до 113,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Динамика в Омске составила 1,3%, до 95,8 тыс. руб. за 1 кв. м. В Сургуте и Саратове, по данным «Этажей» вторичка за месяц подорожала чуть более чем на 1%, до 114,9 тыс. руб. и 72,5 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. В Санкт-Петербурге, по подсчетам аналитиков, увеличение составило 0,5%, до 192 тыс. руб. за 1 кв. м. Средний бюджет предложения в городе, по данным «Авито Недвижимости», сейчас составляет 8,3 млн руб., это на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В Москве, по данным «ЦИАН.Аналитики», вторичная недвижимость в среднем стоит 303,3 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц этот показатель вырос на 0,7%, за год — сократился на 3,4%. В аналитическом центре компании «Инком–Недвижимость» добавляют, что средний бюджет предложения сейчас составляет 13,79 млн руб., увеличившись за месяц на 0,3%. В Новой Москве показатель ниже — 9,79 млн руб., рост на 0,1%. В Подмосковье значение осталось стабильным — 6,54 млн руб.

Директор направления «вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома говорит, что экспозиция в Москве не растет: ликвидные объекты быстро покидают рынок, а малоинтересные — накапливаются. Спрос по итогам июня он называет достаточно активным: он превзошел показатель прошлого года в два раза, позапрошлого — на 12%. Господин Шлома связывает оживление со стремлением найти понятный актив для сбережений, реализацией отложенного спроса и перетоком покупателей из сегмента новостроек. Руководитель направления продаж Apple Real Estate Виолетта Хачатурова заметила оживление спроса и в сегменте высокобюджетного жилья: показов и сделок становится больше. Объем экспозиции на этом фоне, по ее словам, сокращается.

Снижение предложения характерно для всех крупнейших региональных рынков в целом.

Согласно оценкам «ЦИАН.Аналитики», сейчас пользователям доступны 216 тыс. объявлений, это на 4% меньше показателя прошлого месяца.

Руководитель вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин считает, что спрос на рынке в целом все больше смещается в сторону готового жилья: стоимость его приобретения сейчас в целом доступнее, чем новостроек. Стабильный спрос стимулирует собственников повышать цены, отмечает директор «Этажей» Ильдар Хусаинов. Хотя последний, по его словам, нередко нивелируется скидкой: средний размер дисконта за месяц вырос с 4,6% до 5,1%. Эксперт отмечает, что покупатели сейчас смотрят в среднем в полтора-два раза больше объектов, чем годом ранее, стараясь выбрать лучший вариант с максимальной скидкой. «Но у продавцов такое поведение создает ощущение повышенного интереса, и они стремятся поднять цены»,— рассуждает он.

Алексей Попов не исключает, что новой вводной для рынка вторичной недвижимости станет ослабление рубля: в моменте оно может вывести на рынок покупателей, которые ранее откладывали заключение сделки. Другим стимулом, по мнению эксперта, может оказаться активизация обсуждений о повышении ставки ЦБ. «Но сезонный фактор и снижение деловой активности отчасти могут нивелировать эти импульсы»,— предупреждает эксперт.

Хотя Сергей Шлома рассчитывает, что на вторичном рынке Москвы лето окажется достаточно активным. Но предпосылок для заметного роста или снижения цен эксперт не видит. Коррекция, по его прогнозам, может произойти лишь в случае, если застройщики опустят стоимость первичного предложения на 15–20%. «В этом случае новостройки вновь смогут конкурировать со вторичным рынком и собственники будут вынуждены скорректировать цены в пределах 5%»,— рассуждает господин Шлома. Виолетта Хачатурова рассчитывает на стабилизацию стоимости вторичного жилья. Сергей Хахулин тоже не видит предпосылок к снижению спроса или цен, называя рынок в моменте достаточно активным.

Александра Мерцалова