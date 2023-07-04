Памятник универсанту СПбГУ заменят на скульптуру министра просвещения Сергея Уварова

Ученый совет СПбГУ совместно с почетными профессорами поддержали идею замены символа СПбГУ — памятника универсанта — на памятник имперского министра просвещения Сергея Уварова. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Памятник расположится рядом со скульптурой Михаила Ломоносова, выпускника и ректора Петербургского университета. Как сообщили в пресс-службе, такое решение было принято из-за того, что Уваров играл важную роль в «одном из этапов трехвекового развития Санкт-Петербургского университета».

Планируется, что скульптура «Крылатого гения» будет перенесена во двор здания Двенадцати коллегий.

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