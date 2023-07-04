Пермское УФАС расследует нарушения в рекламе радио «Болид»

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Пермская радиовещательная компания» (учредитель радиостанции «Болид») по факту распространения аудиороликов с признаками нарушения закона о рекламе.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, в тексте рекламы используются сравнительные формулировки «самые новые хиты», «самые позитивные ведущие», «самые лучшие люди». При этом отсутствует указание на критерии, по которым производится сравнение, а также объективные подтверждения данных утверждений, что противоречит действующему законодательству.

В случае если организация будет признана виновной, ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.