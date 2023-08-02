Лучшее детям

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochipark.ru Фото: sochipark.ru

«Сочи парк»: своего рода российский Диснейленд, побывать здесь мечтает практически каждый ребенок. Это не только одна из крупнейших и известнейших рекреационных зон в России, но и первый в стране тематический парк развлечений, концепция которого основана на культурном и историческом богатстве страны. 24 аттракциона, в том числе огромное колесо обозрения и самая длинная в стране американская горка «Змей Горыныч», сказочный отель-замок «Богатырь», детский тренировочный центр «Медведия», дельфинарий, зоопарк, шоу-программы и, конечно же, черноморский пляж в пяти минутах ходьбы — словом, средоточие всего, что так любят дети. Поблизости расположен и Олимпийский парк, в котором находятся множество спортивных объектов и поющий фонтан.

Фото: пресс-служба «Альпака парк»

Альпака-парк и хаски-парк под Воронежем: в 2021 году в спорткомплексе «Белый колодец» (Хохольский район Воронежской области) открылся первый в регионе альпака-парк Elpaco. Альпака — животное дружелюбное и общительное, и дети, и взрослые с удовольствием обнимаются с ними и кормят морковкой. Расположившийся по соседству хаски-парк («Ошка парк») был запущен лишь в этом году, но уже стал одним из любимых мест отдыха жителей региона. На аутентично оформленной территории живут 39 собак ездовых пород: сибирские хаски, якутские лайки и самоеды. Таким образом, посетив «Белый колодец», можно одновременно совершить символическое путешествие и в Южную Америку, и в Арктику.

Фото: sochipark.ru

Курорт Красная Поляна: горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.

На «Поляне 960» (часть курорта, расположенная на высоте 960 м) работают лучный тир, тюбинговая трасса, электрокартинг, хаски-центр и развлекательный комплекс WonderLand — «чарующий мир дивного леса, сказочных героев и волшебных историй». Детям придется по вкусу и ферма северных оленей, каждый сможет пообщаться с животными, погладить, покормить их. Экскурсии по ферме проводят опытные оленеводы в национальных костюмах, представители малочисленного народа ханты.

Фото: telegram.org/a/#-1522261417

Парк «Краснодар»: парк «Краснодар» часто называют парком Галицкого — по фамилии миллиардера Сергея Галицкого, который вложил в строительство парка на месте рынка и полей около 4 млрд руб. Пять водоемов, летний амфитеатр, смотровая площадка, террасированный сад, фонтан-каток, большая песочница с горками, веревочный парк, скалодром, музыкальный и водный лабиринты, площадка для стритбола и скейт-парк — и количество зон постоянно увеличивается.

Так, весной 2023 года в парке появилась новая достопримечательность — Японский сад. Это самый большой в мире аналог японского сада, больше — только в самой Японии. Площадь сада составляет 7,5 га, протяженность пешеходных троп — 3 591 м. В саду высажено 6 700 деревьев, 5 900 кустарников и 280 000 цветов — целые часы удовольствия для любителей садово-паркового искусства.

Фото: rosakhutor.com

Горный курорт «Роза Хутор»: один из известнейших курортов сочинского кластера, обладатель самых высоких в этих местах смотровых площадок, до которых можно добраться с помощью канатной дороги. Для детей здесь также целый ряд разноплановых развлечений — одного дня точно не хватит, чтобы обойти все. У Верхнего озера работает Хаски хутор, спортивно-ездовой лагерь с сибирскими хаски, аляскинскими маламутами, ездовыми метисами — всего более 60 особей. Здесь проходят экскурсии, катания на нартах в собачьих упряжках, разработаны маршруты по догтрекингу разного уровня сложности. Неподалеку также открыта ферма северных оленей — их можно кормить и фотографировать.

Фото: skypark.ru

Skypark в Сочи: любителям острых ощущений придется по душе Skypark, первый и единственный в России парк приключений на высоте. Уникальность обусловлена особенностями локации — высота стен Ахштырского ущелья Сочинского национального парка, между которыми находится Skypark, местами достигает более 200 м. Самый длинный в России подвесной пешеходный мост входит в топ-13 наиболее впечатляющих мостов мира по версии CNN.