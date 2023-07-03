Дело идет к станции метро

Возбуждено второе уголовное дело при строительстве станции метрополитена «Театральная» в Самаре — на этот раз по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 185 УК РФ). Имена подозреваемых не раскрываются. В конце прошлого года после проверки по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о халатности при изъятии жилья у собственников в зоне строительства метро.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В Самаре возбудили второе уголовное дело при строительстве станции метрополитена «Театральная». Имена подозреваемых не раскрываются. Нарушения якобы были допущены при подготовке к строительству объекта.
В ноябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро в Самаре. Основанием для уголовного дела стали результаты проверки, которая прошла по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Собственники квартир, попадающих под снос, заявили, что их права нарушены и они не согласны с размером компенсаций. По их мнению, обещанные им суммы не соответствуют фактической стоимости отчуждаемой недвижимости.
Строительство «Театральной» началось в 2022 году. Подрядчиком строительства стало ООО «ВТС9». Эту компанию ранее возглавлял Николай Плаксин, до недавних пор занимавший должность министра строительства Самарской области. Против Николая Плаксина сейчас расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Культура».
Минстрой якобы незаконно выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры, построенных начале 2022 года. Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то, что не соответствовали требованиям проектной документации.
И.о. министра стал выходец из ГК «Древо» Михаил Асеев. До этого он был заместителем главы минстроя региона. Ранее ведомство возглавлял другой выходец из «Древа» Евгений Чудаев. Вместе с ним в региональное министерство трудоустроились 25 выходцев из «Древа». Причиной отставки Евгения Чудаева стало множество претензий к работе областного министерства строительства.
После задержания Плаксина очередные торги на строительство новой станции метро «Театральная» в Самаре признаны несостоявшимися. Информация опубликована на сайте госзакупок. На конкурс заявился только один участник, однако он не подошел по ряду критериев. «Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. Представленный договор субподряда не подтверждает опыт выполнения работ в соответствии с требованиями извещения»,— говорится в протоколе подведения итогов конкурса. Какая компания была единственным участником конкурса, не уточняется.
Начальная цена контракта составляла 11,7 млрд руб. Заказчиком работ является ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства».
По мнению Александра Хинштейна, контракт должен был достаться ГК «ВТС», чьим лоббистом считался экс-министр строительства Николай Плаксин.
«И при всех этих фактах чиновники уверены, что работы удастся закончить в срок — до конца декабря 2024 года»,— отметил депутат. Новое уголовное дело, по мнению парламентария, закончится «большим скандалом».