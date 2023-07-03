Дело идет к станции метро

Возбуждено второе уголовное дело при строительстве станции метрополитена «Театральная» в Самаре — на этот раз по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 185 УК РФ). Имена подозреваемых не раскрываются. В конце прошлого года после проверки по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о халатности при изъятии жилья у собственников в зоне строительства метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самаре возбудили второе уголовное дело при строительстве станции метрополитена «Театральная». Имена подозреваемых не раскрываются. Нарушения якобы были допущены при подготовке к строительству объекта.

В ноябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро в Самаре. Основанием для уголовного дела стали результаты проверки, которая прошла по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Собственники квартир, попадающих под снос, заявили, что их права нарушены и они не согласны с размером компенсаций. По их мнению, обещанные им суммы не соответствуют фактической стоимости отчуждаемой недвижимости.

Строительство «Театральной» началось в 2022 году. Подрядчиком строительства стало ООО «ВТС9». Эту компанию ранее возглавлял Николай Плаксин, до недавних пор занимавший должность министра строительства Самарской области. Против Николая Плаксина сейчас расследуется уголовное дело о зло­употреблении должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Культура».

Минстрой якобы незаконно выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры, построенных начале 2022 года. Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то, что не соответствовали требованиям проектной ­документации.

И.о. министра стал выходец из ГК «Древо» Михаил Асеев. До этого он был заместителем главы минстроя региона. Ранее ведомство возглавлял другой выходец из «Древа» Евгений Чудаев. Вместе с ним в региональное министерство трудоустроились 25 выходцев из «Древа». Причиной отставки Евгения Чудаева стало множество претензий к работе областного министерства строительства.

После задержания Плаксина очередные торги на строительство новой станции метро «Театральная» в Самаре признаны несостоявшимися. Информация опубликована на сайте госзакупок. На конкурс заявился только один участник, однако он не подошел по ряду критериев. «Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. Представленный договор субподряда не подтверждает опыт выполнения работ в соответствии с требованиями извещения»,— говорится в протоколе подведения итогов конкурса. Какая компания была единственным участником конкурса, не ­уточняется.

Начальная цена контракта составляла 11,7 млрд руб. Заказчиком работ является ГКУ Самарской области «Управление капитального ­строительства».

По мнению Александра Хинштейна, контракт должен был достаться ГК «ВТС», чьим лоббистом считался экс-министр строительства Николай Плаксин.

«И при всех этих фактах чиновники уверены, что работы удастся закончить в срок — до конца декабря 2024 года»,— отметил депутат. Новое уголовное дело, по мнению парламентария, закончится «большим скандалом».

Сабрина Самедова