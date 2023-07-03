В Химках загорелся склад на площади 400 квадратных метров

В подмосковных Химках произошел пожар на складе в микрорайоне Сходня. Площадь пожара составляет 400 кв. м, сообщила пресс-служба главного управления областного МЧС.

Прокуратура Московской области уточнила, что возгорание произошло в помещении бывшей мебельной фабрики. Прокуратура проводит проверку в том числе пожарной безопасности помещения.

Для тушения пожара привлечены две единицы техники и семь человек. Telegram-канал Shot сообщает, что горит цех мебельного комбината «Сходня». О пострадавших не сообщается.